Nascita e paure al centro dello spettacolo "Ahia!"

Nel fantasioso Ufficio nascite, luogo dove le anime si preparano a nascere per la prima o per l'ennesima volta, un impiegato Topo, seguendo le direttive ricevute smista le nuove partenze. Ora, purtroppo c'è un problema: mentre balene ed elefanti sono molto contenti di nascere, una piccola anima proprio non ne vuole sapere di venire al mondo, anche se il Signor Direttore le ha provate tutte per convincerla.

Ahia!, spettacolo con Lucia Zotti, Monica Contini e Raffaele Scarimboli, di Teatri di Bari e Senza Piume Teatro, vincitore di tre premi Eolo Awards 2017, approda al Comunale di Russi domenica 18 teatro (ore 16). Un appuntamento con il teatro d'attore con pupazzi che vede protagonista una piccola anima, invecchiata nell'Ufficio nascite prima di venire al mondo, che ha paura degli "ahia!" che potrà incontrare nella vita. Vincitore dell'Eolo award come "miglior spettacolo di teatro per ragazzi e giovani", "miglior drammaturgia di teatro ragazzi e giovani" e infine dell'Eolo award per la "migliore interpretazione", assegnato al Topo pupazzo, Ahia! presenta, con dolce ironia, la bellezza della vita che è straordinaria anche grazie agli "ahia", quei dolori e delusioni che però permettono di crescere. Come dicono le fiabe, infatti, si può raggiungere il lieto fine solo dopo aver superato gli ostacoli.

Biglietteria online: www.vivaticket.it;

Biglietti platea o posto di palco: adulti € 9,50, bambini fino a 15 anni e invalidi € 4,50; bilglietti galleria: posto unico € 6,50, bambini fino a 15 anni e invalidi € 4,50.

Per informazioni: Teatro Comunale di Russi, via Cavour, 10, tel. 0544/587690