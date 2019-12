Nelle vetrine del centro arriva il Presepe storico napoletano

Su iniziativa della Cassa di Ravenna viene esposto nelle vetrine del “Private Banking” (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30 il Presepe Storico Napoletano del ‘700 che viene benedetto da Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia.

Presenti alla cerimonia d’esposizione il Presidente del Gruppo Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, il Vice Presidente Vicario della Cassa Spa, Giorgio Sarti, il Direttore Generale, Nicola Sbrizzi e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, oltre ad altri Amministratori ed esponenti della Fondazione e del Gruppo Cassa.

Il Presepe storico è composto da statuette tutte provenienti dalla collezione dell’antica Bottega di restauro d’Arte presepiale “Cantone & Costabile” di Napoli e costituito da ben otto gruppi ispirati alla Natività.

Si tratta di pezzi unici, vere opere in miniatura che ancora oggi vogliono rappresentare l’immutato stupore della scena della Natività, con una messa in scena del teatro settecentesco che rimane intatto nella sua meravigliosa concezione.

La collezione della Cassa, interamente eseguita a mano in stile settecento, è costituita da manichini “abbigliati” con grande cura e retti da un corpo in stoppa con un anima in fil di ferro, a cui sono poi applicate teste in terracotta o in legno.

Il Presepe rimarrà esposto anche oltre le festività Natalizie.