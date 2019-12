Auguri di Natale in musica con i Déjà Vu

Appuntamento sabato 21 dicembre ore 21 con i Déjà Vu in versione acustica per festeggiare in anteprima il Natale 2019 insieme allo Staff del Salicornia Beach Bar & Restaurant di Milano Marittima.



Il progetto Déjà Vu nasce dalla voglia di creare una proposta musicale raffinata ed elegante ma che possa al tempo stesso soddisfare il palato della maggior parte degli ascoltatori. Il duo, formato da Laura Gambi (voce) e Luca Arniani (chitarra acustica), propone un repertorio vasto che si muove con molto dinamismo toccando svariati generi musicali tra cui swing, bossa, funky, soul, latin ecc.



I brani firmati da artisti del calibro di Norah Jones, Amy Winehouse, Vinicio Capossela, Aretha Franklin, Adele, Caro Emerald, Sting, Fabio Concato e tanti altri, sono eseguiti rigorosamente tutti dal vivo e con un occhio particolare agli arrangiamenti che sono spesso insoliti o particolari ma al tempo stesso moderni, frizzanti e raffinati.



Info e prenotazioni: 342.5591318