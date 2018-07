Natura e gastronomia a braccetto alla Sagra della Collina e del Cinghiale

Appuntamento da non perdere per gli amanti della buona tavola. Per due weekend il campo sportivo di San Martino in Gattara si colora di stand in un’atmosfera animata dalla Sagra della Collina e del Cinghiale che accende i riflettori sulla natura e sulla gastronomia rustica.

Sabato 29 e domenica 29 luglio e poi replica sabato 4 e domenica 5 agosto.

E’ l’opportunità per una vera immersione nel verde delle colline tosco romagnole, gustando le specialità del bosco e divertendosi con un ricco cartellone di spettacoli dal vivo.

Ideale per sfuggire alla calura cittadina e al traffico della riviera oppure se si vuole trascorrere un po’ di tempo libero in simpatia e sana allegria grazie agli spettacoli di musica, ballo e cabaret che intrattengono e fanno divertire il numeroso pubblico e le bancarelle e mercatini che accompagnano le serate.

La parte del leone la fanno gli stand gastronomici: tortelli di ricotta e spinaci, cappelletti e tagliatelle (rigorosamente tirate al mattarello), cinghiale in salmì con polenta, coscia di cinghiale arrosto, carni alla griglia e dolci del territorio, degni di nota soprattutto il dolce di marroni, la crostata della nonna e le pesche ripiene.

Fin dalla prima edizione, la sagra ha prestato attenzione alle esposizioni di artigianato e di antiquariato. Spronate da una continua innovazione, le mostre hanno ospitato anche percorsi di pittura, ceramiche e fotografia.