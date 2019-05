Lo splendore della natura di notte, tra lucciole, gufi e assioli

Ritornano per il ventitreesimo anno le visite guidate notturne di Natura nella Notte, in programma per tre fine settimana consecutivi dal 31 maggio al 16 giugno nell’Area di Riequilibrio Ecologico Podere Pantaleone di Bagnacavallo.

Al calar del sole, nell’ampia area cortilizia dell’oasi, viene offerta la degustazione di alcuni vini locali (Bursôn, Rambëla e altro), dolci e frutta di stagione. Successivamente, quando l’oscurità inizia a prevalere, accompagnati da esperte guide, ci si addentra nel bosco e nei prati dell’oasi dove le affascinanti creature notturne si risvegliano e si spostano alla ricerca di cibo o del compagno. Durante Natura nella Notte si osserverà lo splendido volo di migliaia di lucciole, che con il loro lampeggiare continuo fanno risplendere il bosco. Si sveleranno i segreti della vita e del particolare alfabeto luminoso delle lucciole. Non mancheranno i caratteristici richiami dei gufi e degli assioli. Nello stagno delle libellule non passerà inosservato l’assordante gracidare delle rane e delle raganelle. Inaspettato per molti sarà l’incontro nel bosco della non comune rana agile, o saltaprati, che con i suoi potenti e lunghi balzi si fa udire di tanto in tanto mentre si sposta tra le erbe, dove è anche possibile scorgerla.

Il ritrovo per gli appuntamenti di Natura nella Notte è alle 21 presso l’ingresso dell’oasi, in vicolo Pantaleone 1, laterale di via Stradello a Bagnacavallo.

Queste le date previste: venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno; venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno; venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno.

Prenotazione obbligatoria. Quota di partecipazione: 6 euro per gli adulti, 4 euro per i minori di 14 anni, gratuita sotto i 5 anni.

Si invita a indossare scarpe comode e chiuse e pantaloni lunghi.

L’oasi, di cui ricorre quest’anno il trentesimo anniversario, rimane aperta e visitabile gratuitamente le domeniche pomeriggio e i giorni festivi durante maggio (14.30-18.30) e tutto giugno (15.30-19.30), poi in settembre e fino al 6 ottobre. Chiusura estiva in luglio e agosto. Visite guidate sono possibili su prenotazione in qualsiasi periodo.