Nel 200° compleanno di Frankenstein, arriva al cinema "Mary Shelley"

Ritornano alla multisala CinemaCity di Ravenna le Festival Premiere, il ciclo di prime visioni di film d’autore in lingua originale sottotitolati in italiano, targati Ravenna Nightmare Film Fest.

In attesa dell'appuntamento ufficiale con lo storico festival dedicato al lato dark del cinema (dal 26 ottobre al 4 novembre), mercoledì 29 agosto alle ore 21, Ravenna Nightmare Film Fest presenta in anteprima il film Mary Shelley di Haifaa Al-Mansour.

Dopo aver denunciato il fondamentalismo e la poligamia in Arabia Saudita e aver girato il primo film saudita della storia (La bicicletta verde), Al-Mansour prosegue, sempre a favore della causa femminile, la sua personale ricerca sul tema dell'esclusione.

Mary Shelley racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin - interpretata da una sempre più talentuosa Elle Fanning - autrice di "Frankenstein", uno dei più famosi romanzi gotici del mondo, e della sua ardente e tempestosa relazione con il poeta Percy Bysshe Shelley. I due giovani legati da una chimica naturale e da idee progressiste che vanno oltre i limiti del loro tempo, dichiarano il loro amore reciproco alla famiglia che li ostacola e per questo fuggono insieme. A soli 18 anni, Mary è così costretta a sfidare i preconcetti contro l'emancipazione femminile, a proteggere il suo lavoro di scrittrice e a forgiare la propria identità.

La serata sarà introdotta da Nevio Galeati, direttore artistico di GialloLuna NeroNotte che nell'edizione di quest'anno proporrà una serie di iniziative in occasione del duecentesimo anno dalla prima pubblicazione di “Frankenstein”, pubblicata in forma anonima per la prima volta nel 1818.

Ingresso 5 euro.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio al prossimo Ravenna Nightmare Film Fest.