"Nella storia della musica": in scena i ragazzi disabili

Dalle ore 16.00 del 14 giugno, al Teatro Rasi di Ravenna, va in scena lo spettacolo musicale "Nella storia della Musica": questo è il titolo scelto per l'annuale festa della cooperativa sociale San Vitale dedicata a ragazze e ragazzi con disabilità coinvolti nei progetti della cooperativa e alle loro famiglie.

L'evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, è un racconto della evoluzione dei generi musicali nel corso della storia: in tutto 5 scene, quattro intermezzi e un gran finale. Si spazia dalle origini della musica a quella barocca, dal melodramma al jazz e alla contemporanea. Protagonisti sono proprio i ragazzi di San Vitale, supportati dai volontari e dagli operatori della cooperativa stessa.



"La finalità dello spettacolo – precisa la Presidente Romina Maresi – è quello di mettere al centro i ragazzi con le loro potenzialità e i loro talenti, rendendoli protagonisti sul palcoscenico, nel backstage e nelle attività preparatorie. Il laboratorio teatrale, così come quelli di realizzazione artigianale di scene e costumi, sono stati condotti da volontari straordinari e dalle mani e dalle emozioni di tutti i ragazzi”.



Allo spettacolo, con ingresso a offerta libera, partecipano anche il gruppo "Sintomatico Mistero" e la Banda della Città di Russi e, in qualità di ospite, ha inoltre garantito la sua presenza la direzione artistica di “Ravenna Festival” nella persona del dottor Franco Masotti.



Al termine, piadina e salsiccia per tutti presso il “Punto Ristoro” del Parco Teodorico gestito dalla Cooperativa col supporto speciale di un gruppo di giovani disabili in formazione.