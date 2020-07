Neri Marcorè canta "Le mie canzoni altrui"

Neri Marcorè si prende una sera per cantare "Le mie canzoni altrui". Sabato 11 luglio, alle 21.30, l'attore e musicista è ospite di Ravenna Festival alla Rocca Brancaleone con un concerto in cui reinterpreta le grandi composizioni di band e cantautori.

Professionista brillante ed eclettico oltre ogni dire, è proprio nel campo della canzone – frequentato da sempre – che Neri Marcorè trova la risposta a una domanda sempiterna: dove finisce l’imitazione e comincia l’interpretazione? È appunto su questo snodo che un grande imitatore può riscoprirsi interprete, comunicando al pubblico quale distanza ci sia fra il calco di un modello (perfettamente replicabile da uno come Marcorè) e la capacità di rendere propria una composizione altrui. Quando poi il cammino verso la canzone si compie a piccoli ma sicuri passi, la gavetta sul teatro musicale prende l’abbrivio dalla lezione di un maestro come Gaber e il repertorio da concerto poggia su pilastri come De André, Fossati, De Gregori e Dalla, la scommessa è certo vinta.

Neri Marcorè (voce e chitarra) è accompagnato da Domenico Mariorenzi (chitarra, bouzouki e pianoforte), Stefano Cabrera (violoncello, basso elettrico), Fabrizio Guarino (chitarra elettrica) e Simone Talone (batteria).

Biglietti: I settore € 15, II settore € 10, Under 18 € 5.