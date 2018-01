Nevio Spadoni e le sue poesie dedicate al dialetto romagnolo

Venerdì 19 gennaio si svolge il secondo appuntamento della stagione con la XV edizione del Caffè letterario di Lugo. Alle 21, nella sala Baracca della Rocca, Nevio Spadoni presenta Poesie 1985-2017 (Pontevecchio, 2017).

Il libro è dedicato al dialetto romagnolo, una lingua antichissima, venuta dal lento ruminìo di centinaia di generazioni contadine, incardinate nel fondo della nostra anima. Introduce la serata Giuseppe Bellosi.

Nevio Spadoni è nato a San Pietro in Vincoli nel 1949, ma da anni vive a Ravenna, dove ha insegnato filosofia nelle scuole superiori. Le sue poesie sono comprese in diverse antologie italiane e straniere, e tradotte in più lingue. Vincitore di premi di poesia, collabora con alcune riviste letterarie. È autore inoltre di opere teatrali, andate in scena per “Ravenna Teatro” e “Ravenna Festival” in Italia e all’estero.

I prossimi ospiti del Caffè letterario di Lugo saranno Annalisa Andreoni (26 gennaio), Marco Cuzzi (2 febbraio), Silvia Cavicchioli (8 febbraio), Marcello Veneziani (9 febbraio), Massimiano Bucchi (16 febbraio), Emanuele Papi (27 febbraio), Bruno D’Amore (5 marzo), Piero Boitani (16 marzo), Giovanni De Luna (19 marzo), Emilio Gentile (23 marzo), Loredana Lipperini (26 marzo).

Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/