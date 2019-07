I primordiali Pink Floyd a Ravenna con Nick Mason e i Saucerful Of Secrets

Nick Mason e i suoi Saucerful Of Secrets arrivano al Pala De Andrè, ospiti del Ravenna Festival, per suonare le canzoni dei Pink Floyd degli albori.

Domenica 14 luglio, alle 21.00, scatta l'ora di questo live intenso e atteso. Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken celebrerano sul palco i primi lavori musicali dei Pink Floyd con brani tratti da “The Piper At The Gates of Dawn” e “A Saucerful Of Secrets”.

Basterebbe il nome di Nick Mason – unico componente fisso nell’arco della loro trentennale carriera – a evocare i Pink Floyd e tutto l’ineffabile immaginario che la band britannica si porta appresso praticamente fin dal suo primo giorno di carriera. Qui però Mason non vuole allestire una tribute band, ma piuttosto catturare lo spirito di un’era – iniziata nel 1967 con The Piper at the Gates of Dawn – che fino a Obscured by Clouds del 1972 esplorò post-psichedelia, ricerca e progressive come mai nessuno ha fatto, riproponendo canzoni come Astronomy Domine, Green is the Colour, Set the Controls for the Heart of the Sun, A Saucerful of Secrets e One of These Days, oltre a titoli quali Lucifer Sam, Arnold Layne, Bike e Fearless, mai eseguite dal vivo dai Pink Floyd durante quegli anni.

Biglietti: da € 35 a € 65.