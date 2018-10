Nightmare e GialloLuna: tra guerra e fantascienza spunta un pizzico di Disney

Al via l'edizione numero 16 per il Ravenna Nightmare Film Fest e per GialloLuna NeroNotte, i due festival ravennati che fra incontri, mostre e proiezioni portano ospiti e cultura in città.

Cinema e letteratura di genere, ma anche masterclass, laboratori, colazioni e serte gourmet: i due festival, ancora una volta uniti, portano tante novità dal 26 ottobre al 4 novembre. Dal centenario della prima guerra mondiale ai duecento anni di Frankenstein, dalla fantascienza al thriller, Ravenna Nightmare e GialloLuna indagano vari generi tra storia e contemporaneità per portare emozioni a Ravenna.

Ravenna Nightmare Film Fest

Comincia con una Opening Night tutta nuova Ravenna Nightmare, la serata inaugurale Assaggi di Festival che abbina generi e gusti con degustazioni a tema preparate dagli chef al Palazzo del Cinema e dei Congressi venerdì 26 ottobre.

Poi si comincia a fare sul serio con il festival, suddiviso nelle sezioni Lungometraggi e Cortometraggi. Oltre alle pellicole in concorso ci sono poi la sezione Contemporanea (Sguardi sul cinema del presente) e l'Ottobre giapponese dedicato alle produzioni del lontano Oriente.

Si aggiunge quest'anno una speciale mattinata Disney: domenica 28 ottobre, sempre al Palazzo del Cinema di Largo Firenze verrà proiettato il film Disney "The last warrior" del regista russo Dmitri Dyachenko, un evento gratuito per tutti i ravennati.

Asse portante dell'edizione 2018 è poi il tema della guerra, in occasione del centenario della Grande guerra. Sono i due gli eventi principali dedicati al cinema bellico: domenica 4 novembre (nel giorno della fine del conflitto) al Palazzo del Cinema, ore 10.30, verrà proiettato lo sceneggiato "La Trincea" di Vittorio Cottafavi (del 1961), mentre al Mar (Museo d'Arte di Ravenna) dalle 17.00 si potrà ammirare "Beyon Zero" di Bill Morrison e la mostra ?War is Over, ospitata al museo dal 6 ottobre al 13 gennaio.

Non vanno poi dimenticati gli appuntamenti di Nightmare d'Essai, altra novità del 2018, e la Nightmare School che anche quest'anno portano in città focus e masterclass trasversali tra cinema e formazione, con l'intento di plasmare spettatori consapevoli.

GialloLuna NeroNotte

Nelle stesse date è attivo anche il festival GialloLuna NeroNotte che, oltre agli incontri con scrittori gialli e noir, offre spunti di riflessione anche su altri generi letterari, come per esempio la fantascienza. Dal duecentesimo compleanno di Frankenstein, straordinaria opera di Mary Shelley alla collana Urania che ha scritto una pagina di storia dell'editoria italiana.

Con un pizzico di provocazione il direttore artistico Nevio Galeati afferma: "Bisogna portare un po' di leggerezza nei festival letterari e offrire visioni in grado di affascinare il pubblico". Così alla Biblioteca Classense arriva la mostra "Urania e gli altri mondi" dedicata a Franco Brambilla, disegnatore di molte copertine di Urania(dal 26 ottobre all'11 novembre).

E poi il 27 ottobre, sempre alla Classense, viene presentata la prima edizione italiana di Frankenstein, in collaborazione con la casa editrice Neri Pozza.

Come sempre gli incontri di GialloLuna danno spazio ad autori affermati e locali, con scrittori del calibro di Danilo Arona, Edoardo Rosati, Hans Tuzzi, Luca Poldelmengo, Alberto Cassani, Roberto De Luca e tanti altri. Si salta dal giallo al Medical Thriller. Ospite d'eccezione è Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore e sceneggiatore che arriva a Ravenna il 2 novembre (ore 18) al Palazzo del Cinema e dei Congressi. In serata, al Teatro Rasi, segue lo spettacolo "Gul. Uno sparo al buio" scritto dallo stesso De Cataldo insieme a Gemma Carbone.

Appuntamento finale è, come di consueto, la premiazione (4 novembre) che quest'anno diventa doppia: al sesto concorso dedicato a racconti gialli e noir si è aggiunto infatti quello per romanzi inediti. La serata si tiene al Mariani Lifestyle alle 21.00.