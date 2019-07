Nightmare Premiere: il ritorno di De Palma con "Domino"

Continuano al multisala CinemaCity di Ravenna le Festival Premiere, il ciclo di prime visioni di film d’autore, in lingua originale con sottotitoli in italiano, targate Ravenna Nightmare Film Fest.

In attesa dell'appuntamento ufficiale ad ottobre, il Ravenna Nightmare Film Fest presenta in anteprima, giovedì 18 luglio alle ore 21:00, Domino, l'ultimo film di Brian de Palma, in un’esclusiva proiezione serale in lingua originale a soli 6€.

Fra i maggiori rappresentanti della New Hollywood degli anni 70', Brian De Palma è un regista rivoluzionario che con il suo stile e la sua estetica ha cambiato la storia della Settima Arte. Profondo conoscitore del cinema di Hitchcock, si è cimentato in vari generi cinematografici, fra cui horror, thriller, gangster movie e fantascienza. Nella sua filmografia spiccano pellicole che fanno parte della storia del cinema, come Scarface, Gli Intoccabili, Carrie - Lo sguardo di Satana e Mission Impossible.

In questo ultimo film, De Palma ritorna alla regia dopo anni di inattività, confezionando un thriller poliziesco dai risvolti imprevedibili. A Copenaghen, Christian, un agente dell'unità crimini speciali, cerca vendetta per la morte di un collega ucciso da un membro dell'ISIS. Insieme alla collega Alex, si metterà sulle tracce dell'assassino, ma entrambi finiranno incastrati in un pericoloso intrigo internazionale ordito dalla CIA. Per questo suo ritorno nel mondo del cinema, De Palma si avvale di un cast internazionale, in cui spiccano gli attori della serie Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) e Carice Van Houten (Melisandre) e accanto a loro l'attore australiano Guy Pearce.

Ingresso 6 euro.