Noemi arriva all'Esp: ecco come incontrarla e vincere un concerto

Direttamente dal fastival di Sanremo, Noemi arriva al centro commerciale Esp. La cantante giunge a Ravenna per presentare ai fan e firmare le copie del suo ultimo album "La luna". Appuntamento il 4 marzo alle ore 16.00.

E non mancano le sorprese. Oltre alla possibilità di ottenere un autografo e un selfie con la cantautrice reduce dalla sua quinta partecipazione a Sanremo con la canzone “Non smettere mai di cercarmi”, i fan possono vincere anche un concerto. Infatti i partecipanti all'incontro ottengono un pass con un codice per giocare e vincere due biglietti con viaggio per assistere al suo concerto a Roma o Milano.