"Non è lavoro, è sfruttamento": Marta Fana presenta il suo libro inchiesta

Mercoledì 31 gennaio, alle 18 alla libreria Feltrinelli di Ravenna, viene presentato il libro “Non è lavoro, è sfruttamento” di Marta Fana. Presente l’autrice - ricercatrice in Economia all'istituto di studi politici di Sciences Po a Parigi - che dialoga con Federica Angelini, giornalista, e Ada Assirelli, segretaria generale Nidil Cgil Ravenna.

Il libro affronta la situazione in Italia sul fronte dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori. Giovani e meno giovani costretti a lavorare gratis, uomini e donne assuefatti alla logica della promessa di un lavoro pagato in futuro, lavoratori a 3 euro l'ora nel pubblico e nel privato

Sottoccupazione da un lato e ritmi di lavoro mortali dall'altro. Diritti negati dentro e fuori le aziende per quanti non vogliono cedere al ricatto. Storie di ordinario sfruttamento, legalizzato da vent'anni di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Malgrado la retorica della flessibilità espansiva e del merito come ingredienti indispensabili alla crescita sia stata smentita dai fatti, il potere politico ha avallato le richieste delle imprese.

Il risultato è stato una cornice legislativa e istituzionale che ha prodotto uno sfaldamento del mondo del lavoro: facchini, commesse, lavoratori dei call center, addetti alle pulizie in appalto procedono in ordine sparso, non sentono più di appartenere alla medesima comunità di destino.

Le inchieste di Marta Fana sul Jobs Act e la sua lettera al ministro Poletti, condivise da migliaia e migliaia di lettori, portano alla luce la condizione del lavoro in Italia, imponendola all'attenzione pubblica come voce di un'intera generazione.