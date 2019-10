Norma, Aida e Carmen: tre capolavori al femminile per la Trilogia d'Autunno 2019

Parla con voce di donna la Trilogia d'Autunno 2019 che, dall’1 al 10 novembre, porta al Teatro Alighieri tre grandi opere liriche, tre capolavori firmati dai grandi maestri della musica ottocentesca.

Si parte con Norma di Vincenzo Bellini, che mette in musica il respiro purissimo del belcanto, si passa poi alla celebre Aida di Giuseppe Verdi per poi concludere in lingua francese con impeti irresistibili della Carmen di Bizet.

Come ormai vuole il collaudato format della Trilogia d’Autunno, le tre opere si susseguono a ritmi serrati una sera dopo l’altra sullo stesso palcoscenico, dove la macchina teatrale scompone e ricompone la scena, la trasforma e rinnova giocando sul filo dell’invenzione e della creatività, incrociando giovani talenti, solida esperienza e moderne tecnologie.

Ne scaturiscono tre inedite produzioni: se il dramma di Norma pulsa nel segno metafisico di ingombranti ed eloquenti simboli, attraversati da ombre e fantasmi, la vicenda di Aida è immersa nell’evocativa, cangiante e magniloquente dimensione di immagini virtuali, mentre la tragedia di Carmen si dipana in un buio inquieto, solcato da lame di luce che narrano di rosso, di carne, di morte.

Il programma

Norma: tragedia lirica in due atti, diretta da Alessandro Benigni, regia di Cristina Mazzavillani Muti; in programma venerdì 1 novembre (ore 20.30), martedì 5 novembre (ore 20.30) e venerdì 8 novembre (ore 20.30).

Aida: opera in quattro atti, direttore Nicola Paszkowski, regia di Cristina Mazzavillani Muti; in programma sabato 2 novembre (ore 20.30), mercoledì 6 novembre (ore 20.30) e sabato 9 novembre (ore 20.30).

Carmen: opéra-comique in tre atti in tre atti e quattro quadri, diretta da Vladimir Ovodok, regia di Luca Micheletti; in programma domenica 3 novembre (ore 15.30), giovedì 7 novembre (ore 20.30) e domenica 10 novembre (ore 16.30).

Biglietti e Carnet

Biglietti:

Platea/Palco centrale davanti € 77, (€ 70 ridotto)

Palco centr. dietro/laterale davanti € 57, (€ 52 ridotto)

Palco laterale dietro/Galleria/Palco IV ord. € 33, (€ 30 ridotto)

Loggione € 20

Carnet (3 spettacoli)

Platea/Palco centrale davanti € 192, (€ 165 ridotto)

Palco centr. dietro/laterale davanti € 150, (€ 129 ridotto)

Palco laterale dietro/Galleria/Palco IV ord. € 78, (€ 66 ridotto)

Loggione € 51