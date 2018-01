Nostalgia e radici strappata in "La strada di casa"

Nuovo appuntamento al Teatro Due Mondi di Faenza sabato 13 gennaio (ore 21) con La strada di casa, portata in scena dalla compagnia Teatro Zigoia. Uno spettacolo di e con Lianca Pandolfini, regia di Andrea Valdinocci

Da qualche parte nel mondo, su una vecchia poltrona, è seduta una vecchia, nata in Asia Minore all'inizio del XX secolo; poco più che bambina è stata costretta ad abbandonare la sua terra, che non ha mai più rivisto. Ora che sente la morte avvicinarsi, cerca di ripercorrere la sua infanzia dimenticata, di rientrare nella casa dove è nata. I ricordi si susseguono e si mescolano ai sogni.

La vecchia donna rivela la sua storia di profuga e va in cerca delle sue radici troncate, in un ultimo tentativo di ritrovare la sua strada di casa che è uno spettacolo teatrale in cui confluiscono diversi generi: movimento, narrazione, canto, animazione e immagine.

Teatro Zigoia nasce dalla collaborazione di tre artisti di teatro: Denis Campitelli, Lianca Pandolfini, Andrea Valdinocci.

La compagnia realizza spettacoli originali, in cui prevalgono: improvvisazione, canto, musica, dialetti, maschere, pupazzi.