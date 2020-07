Note di Sapore con G and the Doctor

Martedì 14 luglio tornano le Note di Sapore, la rassegna estiva di aperitivi e cene all'aria aperta, proposta da Mercato Coperto e Costa Cafè in piazza Andrea Costa a Ravenna. In programma una serata all’insegna della musica

con Gloria Turrini e Mecco Guidi, che assieme hanno dato vita a G and The Doctor. Si comincia alle 18 col Dj set per poi proseguire alle 21 con il concerto.

Gloria Turrini e Mecco Guidi sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70. Gloria si è esibita a fianco di cantanti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen. Analogo percorso professionale è quello intrapreso da Mecco Guidi, apprezzatissimo pianista e organista, con una carriera costellata di collaborazioni a fianco di Cesare Cremonini, Marta High, Franco Califano, Raphael Gualazzi, Mario Biondi.

E’ consigliata la prenotazione (Mercato Coperto 0544 244611 / Costa Cafè 338 5732739)