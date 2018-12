Nott de Bisò 2019: vin brulè, gastronomia e l'incendio del Niballo

Giunge il tempo della Nott de Bisò. Sabato 5 gennaio 2019 Faenza è come al solito pronta ad acogliere migliaia di persone in piazza per la tradizionale festa che conclude il Palio del Niballo.

Il Niballo, quest'anno vestito di rosso, giunge in piazza del Popolo trainato dai buoi alle 18.30.

Fin dalla mattina sono attivi gli stand rionali dove si possono gustare polenta, piadina e altre specialità insieme all'immancabile Bisò, ovvero il vin brulè, che si può bere in bicchiere o nei tradizionali gotti in ceramica.

Per quanto riguarda la musica, nel pomeriggio inizia la diretta di Radio Rcb.

Si tiene alle 21.00 la premiazione dei Giardini di Natale, mentre il momento più atteso arriva a Mezzanotte. Prima vengono liberati tutti i palloncini rionali e poi si incendia il Niballo e fra scoppi e scintille si aspetta di conoscere il presagio per il futuro Palio.