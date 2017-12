Notte dei Presepi: aperture straordinarie venerdì notte

Venerdì 29 dicembre il presepe animato meccanicamente di Villa Prati e la mostra di presepi La Capanna del Bambinello di Villanova aderiscono alla Notte dei Presepi, con l’apertura straordinaria dalle 20 alle 24 e animazioni nell’ambito dell’itinerario Strada dei Presepi Romagna 2017.

Presso le ex scuole elementari di Villa Prati sarà così possibile visitare in via straordinaria per tutta la serata il celebre presepe animato meccanicamente, allestito dall’associazione Amici del Presepe su una superficie di 80 metri quadrati, con particolari effetti scenografici e figure e ambientazioni che si muovono nell'alternarsi del giorno e della notte.

Anche l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo aprirà dalle 20 alle 24 per consentire ai visitatori di ammirare la mostra di presepi creativi e sostenibili La Capanna del Bambinello. L’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, che cura la mostra, offrirà ai partecipanti un buffet presso la sala conviviale dell’Ecomuseo e alle 21 ci saranno canti popolari e natalizi con il coro A voj cantè neca me.

Il presepe di Villa Prati è in via Sinistra Canale Inferiore 67 e sarà visitabile fino al 21 gennaio nei seguenti orari: festivi ore 10-12 e 14.30-19; feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio ore 14.30-17.30; sabato ore 14.30-17.30. Info: 0545 58170, 348 3579389.

La mostra La Capanna del Bambinello è in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo ed è visitabile fino al 28 gennaio nei seguenti orari: da martedì a venerdì ore 9-13; sabato ore 9-13 e 15-18; domenica ore 10-13 e 15-18. Chiusa il lunedì, 31 dicembre, 1 gennaio. Ingresso libero. Su richiesta è possibile prenotare visite guidate gratuite per scolaresche e comitive. Info: 0545 47122.

La Strada dei Presepi comprende anche i presepi di Pieve Corleto, Vecchiazzano e Romiti (Forlì), piazza San Francesco a Faenza, Castel Raniero, Cassanigo e Reda di Faenza.