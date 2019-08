Una notte horror al labirinto

Un weekend ricco di iniziative al Labirinto Dedalo di Savio che si trasforma in un Film Horror. Sabato 31 agosto, per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con Elisabetta Pennacchio e il suo gruppo Streets Of Undead, si svolge la Notte Zombie.

Una serata di paura tra le pannocchie del Labirinto, dove ci si inoltra tra i sentieri con il rischio di incontrare morti, mostri e creature strane lungo il percorso. Al termine della serata si possono scattare selfie paurosi con i protagonisti dell’orrore.

Biglietto 10 euro.