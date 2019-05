Notte del Liscio: concerto e premio Arte Tamburini a Rosita Rota

Quest’anno il Premio Arte Tamburini, omaggio alla storica cantante faentina, va alla giovane voce di Rosita Rota, la nuova cantante della band di Moreno Il Biondo & Grande Evento, per premiare una giovane voce che si affaccia sul mondo del liscio.

Il Premio Arte Tamburini viene assegnato da Riccarda Casadei mercoledì 19 giugno alle ore 20 al Concerto di Romagna che si tiene in onore al grande maestro Secondo Casadei nella rassegna Cena & Concerto di Monte Brullo all’Hotel Cavallino di Faenza per la sua seconda edizione in occasione degli eventi legati alla Notte del Liscio.

“Cantare è stato un modo per esprimere e trasformare le mie emozioni in arte, come una terapia, un lungo e affascinante viaggio dentro me stessa: spogliandomi di ogni limite e riscoprendomi semplicemente. Tutto questo non mi ha mai fatto sentire sola, mi ha presa per mano e abbiamo camminato insieme con musica” afferma Rosita Rota, la vincitrice della seconda edizione del Premio Arte Tamburini

Infatti, il 19 giugno sempre a partire dalle ore 20 arriva uno degli eventi speciali imperdibili con il Concerto di Romagna in occasione degli eventi della settimana della Notte del Liscio: una grande serata per omaggiare la grande cantante faentina di liscio Arte Tamburini, la prima a incidere Romagna Mia su 45 giri con il grande maestro Secondo Casadei e la sua Orchestra.

Dopo la consegna del premio si passa al concerto dedicato alla Notte del Liscio.