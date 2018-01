Notte nazionale del Liceo Classico, recitazioni, concerti e degustazioni a tema

La quarta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico vede la partecipazione di ben 407 Licei in tutta Italia. La Notte torna anche quest'anno al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna. Giovani studenti si esibiscono, come di consueto, in svariate performance, caratterizzanti del loro indirizzo di studi. Si mettono in atto letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, degustazioni a tema, proiezioni di corti e dibattiti, allestimenti di varia natura. In sinergia con i Licei di Lugo e di Faenza, la manifestazione si svolge venerdì 12 gennaio dalle ore 20:30 alle ore 23:00.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è una iniziativa che, da quattro anni a questa parte, si propone di mettere nella giusta luce l'attualità del Liceo Classico all'interno del panorama del sistema formativo nazionale, nonché di promuovere ad ampio raggio la cultura umanistica, considerata quale elemento fondante per la costruzione di una società autenticamente libera, pluralistica e democratica. Ideatore e promotore di questo evento è il prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale.