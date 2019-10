Notte d'Oro 2019: si canta in piazza con Noemi e Rocco Hunt

Sono le voci della cantautrice Noemi e del rapper Rocco Hunt a fare da colonna sonora alla Notte d’Oro 2019, in programma sabato 5 ottobre. La notte bianca di Ravenna propone come di consueto per tutto il fine settimana appuntamenti e iniziative all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e dell’arte.

Noemi è diventata famosa nel 2009 grazie alla partecipazione a X Factor, ha partecipato a cinque Festival di Sanremo; nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind music awards e un Nastro d'argento nella categoria miglior canzone originale per il brano “Vuoto a Perdere”.

Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione Nuove Proposte, ha vinto anche il premio Luzzati e il Premio Assomusica.

Il concerto dei due big scatta alle 22.30 in piazza del Popolo, dove i due artisti si alternano in un concerto fatto di pop e rap. La serata musicale in piazza però si apre già alle 18.00 con il dj set di Radio Bruno e a seguire i leve di Kuf, Sunset Radio, Giada Tripaldi, Giorgia Montevecchi e Katrin.

La musica si diffonde anche in altri luoghi della città in occasione della Notte d'Oro. Alla Basilica di San Vitale alle 20.30 si ammirano intanto i Mosaici di Note d'Oro, con una visita al monumento Unesco accompagnata dall musica sacra del Coro Ex Tempore. L'ingresso è libero.

La musica si diffonde anche nell'area dei Giardini Speyer dalle 17 alle 22 con vari interventi e spettacoli legati alle tradizioni musicali popolari d'Italia e del mondo.