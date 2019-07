Notte di festa con Be Forest e il party Anni '90

Sabato 6 luglio si continua a festeggiare la Notte Rosa al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna. Dalle ore 21.30 si tiene infatti il concerto dei Be Forest e a seguire, aftershow con Hana-Bi Anni 90 fino alle 3 di notte.

Muovendosi tra dream pop, darkwave, post-punk e shoegaze, i tre hanno suonato in Europa, Stati Uniti e Messico. Hanno fatto uscire due album tra 2011 e 2014, “Cold” ed “Earthbeat”, e il 2019 ha dato alla luce “Knocturne”. I Be Forest sono gli spettatori, nella sala del teatro che è la vita quotidiana, mentre sul palcoscenico c’è quello che siamo, il buio in cui dobbiamo imparare ad avanzare. Knocturne vuole restare sulla linea delle quinte, nel mezzo, tra le pieghe del velluto, con un sound fatto di voci sussurrate, corde riverberate, percussioni marziali suonate in piedi, fumose atmosfere lynchiane.

Ingresso libero