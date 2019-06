Musica e risate per la Notte Rosa: sul palco Ricky Portera, Leo Mas e Sgabanaza

Spettacoli e concerti colorano il weekend della Notte Rosa 2019 anche a Lido Adriano con tre grandi serate in piazza Vivaldi.

Venerdì 5 luglio, dalle 21.00, i protagonsti sono Leo Mas, imitatore trasformista di Zelig e Sgabanaza, barzellettista romagnolo. Daniela Valicelli e Leonardo Valicelli propongono poi un repertorio con le migliori canzoni italiane.

Sabato 6 luglio, sempre alle 21.00, il palco passa a Gli Aironi Bianchi, cover band ufficiale dei Nomadi.

Domenica 7 luglio, alle 21.00, la serata conclusiva è ad opera dei Ragazzi di Strada e Ricky Portera.

Live band emblema del vero rock made in Italy composto da Mimmo Camporeale ex tastierista di Vasco Rossi, Ricky Portera ex chitarrista di Lucio Dalla e Roby Morsiani, batterista degli Skiantos.