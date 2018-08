Notte sotto le stelle: canzoni e poesie con il duo Nicastro-Lorenzetti

Lunedì 6 agosto alle ore 21.00, il Giardino della Rocca “Terzo Melandri” di Russi ospiterà la XIX edizione di “Notte sotto le stelle: canzoni e poesie”. Lo spettacolo poetico-musicale è promosso dall’associazione culturale “Ettore Masoni” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Russi.

Sarà proposto un programma di canzoni popolari, italiane e non, eseguite dal duo musicale ravennate Nicastro-Lorenzetti, composto da Chiara Nicastro (voce), Guido Lorenzetti (voce e chitarra), che aveva riscosso grande successo già nella XVII edizione. Tra gli altri brani, segnaliamo: In cerca di te (Eros Sciorilli), Me so ‘mbriacato (Alessandro Mannarino), La notte e Democrazia (Arisa) e Sì Jamais (Zaz).

I testi poetici saranno invece letti direttamente dagli autori, il poeta reggiano Gino Belli, la poetessa di origine sorrentina Giovanna De Pasquale e il russiano Elio Pezzi. La serata si svolgerà in una delle cosiddette "notti di San Lorenzo", durante le quali si potranno scrutare le "stelle cadenti", ovvero i detriti della cometa Swift-Tuttle. Nell’area di Russi, oltreché nelle campagne, il fenomeno (in media 10-20 passaggi all’ora tra le ore 22 e le prime ore del mattino) si può osservare in una delle zone a più basso “inquinamento luminoso”, qual è quella di palazzo San Giacomo e dell’adiacente fiume Lamone.