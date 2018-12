La grande notte soul di Ravenna: un Capodanno con la "regina del gospel"

Lunedì 31 dicembre e martedì 1 gennaio in programma gli ultimi due concerti della rassegna Christmas Soul, a ingresso gratuito, per salutare il vecchio e il nuovo anno con la musica soul e blues, promossi dall’assessorato al Turismo, sotto la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul e la collaborazione di Ravenna Manifestazioni.

Un Capodanno emozionante con Cheryl Porter

Il 31 dicembre, in piazza del Popolo, dalle 23, addio al 2018 con la voce di Cheryl Porter accompagnata dal coro HalleluJah Gospel Singers.

“Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante” sono le parole più usate per definire la cantante Cheryl Porter, una vera regina del gospel. Una voce unica, che riesce ad arrivare all’ anima di chi ascolta. Da dieci anni ha dedicato la sua carriera a una missione in musica: quella di portare un messaggio di unità a un mondo diviso, di fraternità ai popoli in guerra e di pace interiore a chi ascolta la sua musica. Dopo aver vinto una borsa di studio in canto lirico nella prestigiosa Northern Illinois University, ha intrapreso gli studi di canto classico sotto la guida del basso Myron Myers e con la soprano Edna Williams. Come soprano drammatico, accompagnata da varie orchestre americane, ha cantato i ruoli delle grandi dive di Puccini, Rossini e Verdi.

Ricorda Cheryl: "Il mio sogno allora era quello delle grandi voci dell’Opera. Trasferita in Italia, mi sono resa conto che la musica europea non era la “storia” che volevo raccontare e che invece nella gente c’era un grande bisogno del messaggio universale espresso dalla musica degli Spirituals e del Gospel".

Il concerto di Capodanno a teatro

Il 1° gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri si terrà il concerto di Capodanno, gratuito, che vedrà protagonisti gli Anointed Belivers, imprimendo il ritmo giusto per iniziare il 2019.

“Il teatro Alighieri rappresenta un alto valore aggiunto per l'attrattività della città e con questi due appuntamenti – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – proponiamo un arricchimento importante del programma delle festività”.

Originari di Atlanta, nel 2003 tre adolescenti, due fratelli e un amico d’infanzia, si riuniscono per formare quello che sarebbe stato l’inizio di un energico gruppo guidato dallo spirito chiamato “The Young Believers”. Nel 2012, il gruppo ha cambiato il proprio nome in The Anointed Believers dopo aver pubblicato il loro album di debutto “Be Real” nel 2011, che include canzoni autoprodotte come “Be Real”, “Try Jesus” e un remake di un grande gospel, “Trouble in My Way”. Nel 2016, The Anointed Believers pubblicano il loro ultimo lavoro “Help Me”.

Le loro esibizioni sono potenti, piene di spirito ed estremamente coinvolgenti, sia grazie alla ritmica incalzante tipica del gospel contemporaneo, sia grazie alle qualità vocali dei quattro cantanti solisti ben accompagnate dal background vocale dei tre musicisti.

La formazione: Michael Bolden (voce), Kenneth Bolden (voce), Sharmar Steven (voce), Ren Brown (voce), Gavin Fanning (keyboard/voce), Tevin Leaks (bass/voce), Demario Gresham (drums/voce).

Informazioni di servizio

La sera del 31 dicembre sono stati estesi fino alle 2 gli orari di apertura dei seguenti bagni pubblici: Port'Aurea; piazza Baracca; via Pasolini.

In occasione della notte di San Silvestro, è prevista l'estensione della diffusione della musica negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, fino alle 3 del 1° gennaio 2019 all'interno dei locali e fino alle 2 all'esterno, nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 7 dell’ 1 gennaio, nell’ambito del centro storico, sarà in vigore il divieto di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina. Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione.

Sarà altresì in vigore il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere. Tale disposizione non si applicherà a coloro che consumeranno nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.