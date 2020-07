"Notturno sul fiume", un'uscita sulle rive del Savio

Mercoledì 8 luglio si parte da Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna per un facile percorso andata e ritorno lungo la ciclopedonale sull'argine del fiume Savio. Un'occasione per osservare i boschi ripariali, i campi coltivati tra i meandri del fiume, ascoltare i canti degli uccelli notturni e, se il clima lo permette, riuscire ancora ad osservare le lucciole. Le guide oltre ad illustrarvi la natura circostante raccontano le leggende legate al folklore locale.

Partenza alle ore 20.30 presso il parcheggio di Palazzo Grossi, in via Zignani. Il trekking ha una durata di circa 3 ore.

Prezzo: 12 euro a persona. Iscrizione obbligatoria: messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) (NO sms, NO chiamate) oppure messenger: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7

Sono consigliate scarpe da trekking, ma sufficienti normali scarpe ginniche; consigliata ma non obbligatoria torcia elettrica. Regole anti-Covid alla pagina: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/