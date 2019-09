A Casola un appuntamento per scoprire "Il Novecento delle italiane: il secolo che ha cambiato la vita delle donne"

Come ogni anno, da oltre 270 anni, la Famiglia Ceroni si raduna per consolidare i propri rapporti famigliari. Quest’anno si incontreranno per festeggiare San Giacomo il loro Santo Patrono sabato nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Valsenio a Casola Valsenio. L’incontro inizierà con la santa messa per ricordare i propri defunti. Poi le attività continueranno con la presentazione del lavoro di ricerca che il canonico don Guerrino Ceroni, parroco di Casola Canina per oltre mezzo secolo, fece sulla famiglia Ceroni. Tale lavoro è il risultato di ricerche presso gli archivi di stato che Don Guerrino portò avanti nel corso di anni e che consegnò al Presidente della Consorteria dei Ceroni. La dott.ssa Orietta Filippini, congiuntamente con il professor Andrea Padovani, le ha trascritte con meticolosa attenzione e ne illustrerà il contenuto in occasione dell’incontro. Il lavoro sarà disponibile agli studiosi ed ai ricercatori interessati. Anche quest’anno saranno presenti numerosi “Cugini” Ceroni, provenienti da varie parti d’Italia con rappresentanze dal Perù, Cile e Belgio. Nel pomeriggio alle 15 nella elegante cornice dell’abbazia di Valsenio si terrà un interessante convegno culturale aperto a tutti avente per tema: “Il Novecento delle italiane: il Secolo che ha cambiato la vita delle donne”, presenta lPier Giacomo Rinaldi Ceroni, presidente de “La Consorteria dei Ceroni”, presiede e relaziona il professor Padovani, magister de “La Consorteria dei Ceroni” e professor di Storia del Diritto Canonico alla Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X di Venezia e relaziona Liliana Vivoli, già direttrice degli Archivi di Stato di Imola e di Forlì. Per informazioni telefonare al 349 2148064