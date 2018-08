Novità al Mei 2018: il concorso per micro-racconti e il Future Fest

Ci sono tante novità nel mese di settembre per il Mei 2018. Il Meeetind degli Indipendenti di Faenza, che si svolge dal 28 al 30 settembre, offre una paio di sorprese nel mese di avvicinamento: il Mei Future Fest e il concorso letterario "Un racconto in pentagramma".

Future Fest

Il Mei quest'anno si arrichisce anche con il Future Fest, il festival di musica e arti visive promosso dall’Associazione Rumore di Fondo in collaborazione con MEI. L’obiettivo è valorizzare il talento e la creatività giovanile in vari campi, da quello musicale a quello artistico, creando un contatto inedito tra sonorità contemporanee e luoghi storici della città inconsueti per le nuove generazioni.

Dal 14 al 30 settembre MEIFF propone una serie di concerti, live performance ed appuntamenti culturali dando vita a quello che può essere inteso come un unico percorso, in perfetta armonia con una città che affonda le sue radici nell’arte.

Il festival offre un programma vario e suddiviso in diverse fasce orarie e differenti contesti: durante i weekend, concerti, performance e dj set si alterneranno a concorsi, mostre e un marketplace delle etichette e produttori indipendenti, assicurando un dialogo costante tra musica e arti visive. Un’anteprima del festival è fissata a venerdì 14 settembre, nel giardino del DLF - Dopo Lavoro Ferroviario (Via S. Maria Dell’Angelo, 24). Dalle 18:30 alle 24:00 un assaggio della manifestazione con “Funclab Collective”, il gruppo di disc-jockeys milanese fresco dal tour europeo “Al Dente”. Contemporaneamente si terrà la mostra “In Our Time” del fotografo di Trieste Enrico Cerovac, da anni impegnato nella foto-documentazione della scena underground italiana focalizzandosi sulla “Skateboard culture”, che presenterà inoltre la fanzine dedicata.

Le porte del Festival aprono ufficialmente sabato 15 settembre (20:00-1:00) tra le mura dell’antico chiostro di Santa Maria ad Nives (Piazza S. Maria Foris Portam). Ospite d’eccezione “Leo Màs” Marras, dj attivo dai primi anni ‘80 negli storici club di Ibiza e della Riviera Adriatica, e precursore della House Balearica. A seguire “Ciao. Discoteca Italiana” collettivo torinese che riporta in pista capolavori e gemme rare univocamente italiane.

Sabato 22 settembre si riparte dal pomeriggio negli spazi di “Quazar” (Via Giuseppe Maria Emiliani, 2), dalle 14.00 il cortile dell’edificio ospiterà un Marketplace con una selezione delle più recenti etichette indipendenti italiane. Dalle 22:00 MEIFF si sposta all’Ex-Do (Via Mura Mittarelli, 34), edificio industriale utilizzato in passato come polo culturale. Nella sala principale andranno in scena concerti e dj set (i nomi non sono ancora stati ufficializzati) mentre al piano superiore verrà messo a disposizione uno spazio dedicato ad una video-installazione realizzata dal vincitore del bando di concorso per Video-artisti promosso sempre dal Festival.

A chiudere il ciclo di eventi serali l’appuntamento di sabato 29 settembre, in concomitanza con il MEI. Nella cornice dell’ EX-Cova si esibiranno Ketama126 (premio miglior album trap del 2018 a “Rehab”), Daniele Baldelli, Quasar, Marge Layers. Ma anche Federico Facchinetti, Andrea Canali, Francesco Galassia e tanti altri.

Il concorso per micro-racconti letterari

In occasione del MEI 2018 parte il contest letterario "Un racconto in pentagramma 2018", aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, di età pari o superiore ai 14 anni. Il concorso è gratuito e ruota attorno al tema: “Quella volta al concerto”. Il testo dei micro-racconti non deve superare il limite massimo di 5 righe. A pena di esclusione, inoltre, il testo deve essere: compilato con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5, giustificato, per un complessivo di 60 caratteri per riga (spazi compresi), per un totale complessivo di 300 battute (spazi compresi). Il titolo è escluso dal computo delle battute. Racconti più lunghi o non rispettanti altri parametri verranno scartati senza alcun preavviso.

La premiazione avverrà a Faenza durante il MEI Meeting delle Etichette Indipendenti. I racconti devono pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2018.