Nuove avventure per Fagiolino e Sganapino

Prosegue la marcia di Fagiolino, Sganapino e degli altri eroi del teatrino, che nonostante l'estate volga al termine riservano ancora molti appuntamenti a Ravenna e nel forese. Fino al 14 ottobre infatti la rassegna Burattini alla Riscossa prevede ancora sette appuntamenti, con tappe a Santo Stefano, Piangipane, Porto Fuori, Villanova di Ravenna, San Pietro in Vincoli, San Pietro in Trento e Ravenna.

Il prossimo spettacolo è in programma martedì 11 settembre a Piangipane: a partire dalle ore 20:30 presso il Giardino di Piazza XXII giugno 1944 I Burattini di Massimiliano Venturi saranno protagonisti di Sganapino Cosacco ma non troppo. Un carosello di situazioni inaspettate con al centro i personaggi della tradizione, che si ritroveranno proiettati in vicende d'altri tempi. Uno spettacolo recitato all'improvviso, alla vera maniera della Commedia dell'Arte, ricco di situazioni, duelli ed inseguimenti da risolvere rigorosamente a suon di bastonate.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà comunque, presso la sala dell'edificio scolastico adiacente alla piazza.