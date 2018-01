Nuove visite guidate al Teatro Masini

Nel mese di gennaio si chiude il ciclo delle visite guidate al teatro comunale Angelo Masini, realizzate dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza in collaborazione con la Pro Loco.

Venerdì 5 gennaio il Teatro è aperto al pubblico dalle 15.30 alle 17.30, mentre le successive visite si terranno nei quattro sabati di gennaio (6, 13, 20 e 27), al mattino, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Il biglietto d'ingresso, acquistabile presso l'ufficio della Pro Loco Iat Faenza (Voltone Molinella 2) durante gli orari di apertura, ha un costo di 4 euro, ridotto 3 euro (under 18, over 65, gruppi minimo 10 persone, universitari muniti di tessera). Ingresso gratuito per bambini e ragazzi 0-14 anni.

Entrata visitatori dall'ingresso biglietteria del Teatro.

Informazioni presso il Servizio Cultura del Comune di Faenza (tel 0546 691663) e la Pro Loco (tel 0546 25231).

Costruito su progetto dell’architetto Giuseppe Pistocchi e decorato con statue e bassorilievi in stucco di Antonio Trentanove, il teatro comunale “A. Masini” di Faenza è un raffinato esempio di teatro all’italiana e uno dei più significativi dell’architettura neoclassica.

La costruzione iniziò nel 1780, proseguì ininterrottamente fino al 1783 per completarsi nel 1787. Fu inaugurato il 12 maggio 1788