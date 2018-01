Nuovi approcci per sostenere i bambini nel percorso evolutivo

Facilitare i processi di sviluppo psicomotorio nei bambini, durante i primi 18 mesi di vita, con il coinvolgimento diretto dei genitori: è quanto si propone il laboratorio “Ti guardo, ti tocco e imparo” ideato da Paola Ponti, mamma di una bimba di 16 mesi, danzatrice, danzeducatrice con oltre 20 anni di esperienza, che da dicembre 2016 sta affrontando la formazione BMC (Body-Mind Centering) per Infant Development Movement Educator (educatore dello sviluppo del movimento in età evolutiva). Lo scopo è di dare sostegno al bambino nel suo percorso evolutivo, affinché raggiunga un senso di agio e acquisti vigore, adattabilità e agilità ed evitare che si consolidino modelli di movimento restrittivi che impedirebbero lo sviluppo del suo potenziale.

In questo approccio soft e non invasivo, il bambino è sempre accolto nella sua interezza, mentre genitori, famiglia o chi si occupa di lui, sono coinvolti nell’interazione del processo educativo.

Il laboratorio “Ti guardo, ti tocco e imparo”, è incentrato su incontri esperienziali rivolti ad un gruppo limitato di genitori (neomamme e i loro bimbi, neopapà e mamme o coppie in attesa) ai quali verrà chiesto di seguire tutto il percorso. Attraverso l'osservazione e il tocco dei bimbi e provando davvero a calarsi nei loro panni, anche sperimentando le loro stesse dinamiche, interagendo e coinvolgendoli attraverso il gioco, la cura e il contatto corporeo, verranno raccolti spunti, osservazioni e riflessioni importanti per accogliere e accompagnare il bambino e il suo naturale sviluppo motorio, dalla nascita fino ai 18 mesi.

Sono previsti 5 incontri consecutivi, per poi passare ad un appuntamento mensile. ll laboratorio si svolge presso il Centro per le Famiglie di Ravenna del Servizio sociale associato dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi, in via Gradisca 19, nelle giornate di sabato 27 gennaio, 3-10-17 e 24 febbraio, 31 marzo, 28 aprile, 26 maggio. Sempre dalle 10 alle 11,30. La sala sarà calda e confortevole, i bambini dovranno essere il più comodi possibile e anche al genitore verrà chiesto di muoversi o di rimanere a terra con i propri bimbi, quindi si consigliano abiti comodi e calzini.

Il laboratorio è gratuito, mentre l'iscrizione è obbligatoria, da effettuarsi telefonando presso ilCentro per le Famiglie di Ravenna, 0544 471497, dal lunedì al venerdì delle 9 alle 13, martedì e giovedì della 9 alle 17. E' possibile iscriversi anche inviando una email a informafamiglie@comune.ravenna.it