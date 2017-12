Il nuovo anno comincia con la Camminata degli auguri

Il nuovo anno inizia lunedì 1° gennaio con la Camminata degli Auguri, una fiaccolata che parte alle 17,30 dalla Torre di San Michele di Cervia per arrivare a Milano Marittima alle 18,15 con welcome a cura di Pro Loco Milano Marittima & Mima on Ice. Alle 19,00 si accendono le fiaccole per la passeggiata in spiaggia e ritorno a Cervia (a cura di Associazione culturale Cervia Bell’Italia).

Al villaggio di Mima on Ice alle 16,00 va in scena la Parata di Capodanno con Babbo Natale e gli Amici del Boschetto Incantato di Mima on Ice e alle 17,00 lo show del fuoco.

Dalle 15,00 alle 19,00 all’angolo tra Rotonda Primo Maggio e Viale Forlì spettacolo con special guest “Mirabilandia” mentre dalle 15,00 al Museo delle Scope della Befana (viale Gramsci) la Befana aspetta tutti i bambini per la letterina di richieste per l’Epifania.