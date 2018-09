Si accende "Obica": la casa intelligente e moderna di Bassa Romagna in Fiera

Ferve il lavoro tra gli artigiani e i professionisti all'opera nel "Cantiere in Fiera", allestito da GAR (Gruppo Artigiani Romagnoli) Obiettivo Casa nei propri spazi alla Fiera Biennale della Bassa Romagna, all'interno del piazzale del Pavaglione di Lugo.

Uno stand decisamente alternativo, dove invece di trovare un'esposizione "da catalogo", si può assistere passo passo al crescere di una vera e propria mini-casa in legno. Si chiama “ObiCA”, misura sei metri per lunghezza, larghezza e altezza.

A "metterci mani, esperienza e cervello", sono i professionisti e gli artigiani di questo pool con sede a Conselice, nato sei anni fa dalla collaborazione di tante realtà già radicate nel territorio soprattutto romagnolo (ma con "sconfinamenti" anche in Emilia). Dai progettisti ai montatori delle strutture in legno, dagli impiantisti elettrici e meccanici ai cartongessisti, cappottatori e tinteggiatori, tutti insieme hanno mostrato il proprio lavoro.

In sinergia, dialogando e coordinandosi, con una progettualità preventiva e d'insieme, dove la perfetta integrazione delle competenze diventa un valore aggiunto e non un costo.

Nel rispetto del cronoprogramma stabilito ed esposto nel cantiere (che ha permesso e permette ai visitatori di verificare il rispetto dei tempi di realizzazione), giovedì 13 settembre la casa sarà pronta, per farsi scoprire e conoscere, in tutta la sua tecnologica bellezza, con un evento in programma dalle 18.30 in poi. L’appuntamento - dal titolo #uncantiere infiera. La professionalità come valore aggiunto in una costruzione sostenibile - nell’ambito di un Futuro green per la Bassa Romagna, è nell’Agorà di piazza Mazzini, quando, nel corso in un aperitivo, sarà presentato e spiegato l'intero progetto. Con tanto di slide e video time-lapse.

Sarà così possibile conoscere e dare un volto a ingegneri, architetti, artigiani e professionisti che - insieme -hanno plasmato “ObiCA”.

In questa occasione la casa verrà letteralmente "accesa", mostrandosi come un'abitazione di ultima generazione, non solo con impianti a basso impatto ambientale che si traducono in riduzione dei consumi energetici, del costi di gestione e in un miglioramento della qualità degli ambienti che la compongono, ma anche decisamente "intelligente". E' infatti dotata di un sistema di controllo domotico che permette di attivare semplicemente con un click su smartphone o tablet impianti di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, nonchè controllare da remoto tutti i suoi sistemi.

Sarà quindi con un vero e proprio coup de théâtre che, a distanza, l'abitazione, moderna creatura dell'umano ingegno, prenderà luce e vita. Con tanto di scenari luminosi d'effetto.

Una casa non solo da vedere, ma anche da "sentire", testando le condizioni di comfort in un ambiente "campione" dotato di impianti radianti e a soffitto. Per provare davvero "sulla pelle" la reale efficienza dei sistemi a basso impatto energetico.

Dal 13 settembre e fino al termine di "Bassa Romagna in Fiera" la mini-casa diventerà poi uno spazio espositivo, un laboratorio di incontro e confronto. Da una parte i visitatori, dall'altra tutti gli "attori" dell'intero progetto. Uno spazio peraltro accogliente e d'atmosfera, impreziosito da complementi di arredo realizzati artigianalmente da una impresa aderente a GAR Obiettivo Casa.