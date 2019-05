Occasioni e sorprese tra le bancarelle della Pulce d'Acqua

Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, torna in Darsena “La Pulce d’Acqua”. Una nuova opportunità per ravennati e turisti di vivere a pieno la Darsena di città, immergendosi nella magia del vintage, con la possibilità di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi, e tanto altro; pezzi unici e spesso introvabili.

L'ingresso per i visitatori è gratuito.

Orario: dalle 10 alle 20.