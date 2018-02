Occhio al verde: ripartono le escursioni dalla pineta alla Pialassa Baiona

Ritorna per il quarto anno consecutivo “Operazione occhio verde”, una escursione dalla pineta alla Pialassa Baiona con l’intento di far conoscere questi ambienti così tipici e peculiari e consentire un primo approccio al birdwatching.

L'iniziativa è rivolta ai bambini e bambine dai 6 anni e ai loro genitori.

Una passeggiata di circa cinque chilometri in mezzo alla natura per osservare e per conoscere l’ambiente e gli animali che lo abitano e fornire un contributo alla costruzione di una coscienza ambientale consapevole e rispettosa.

Il primo appuntamento si terrà domenica 25 febbraio e si replicherà poi nelle domeniche 4, 11, 18 e 25 marzo.

Ritrovo e partenza dal piazzale della Ca' Vecchia alle 9 e ritorno alle 12. Il percorso ad anello prevede una sosta presso il “Casetto Baratelli” alla Pialassa Baiona.

L'iniziativa è promossa dal Consiglio territoriale Ravenna Sud – e dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del Comune, l'associazione Amici del 243 e l'associazione Ekoclub di Ravenna che metterà a disposizione gratuitamente a tutti i bambini partecipanti la merenda e piccoli doni utili per affrontare l'escursione.

Per informazioni e iscrizioni telefonare all'ufficio decentrato di via Berlinguer 11, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 17.

Ekoclub international è un’associazione nata negli anni Settanta per ricostruire un modo corretto di vivere e pensare la natura. Fondata da profondi conoscitori dell’ambiente, è una onlus assolutamente senza scopo di lucro. Annovera, inoltre, tra i suoi iscritti diverse decine di migliaia di persone. A contraddistinguere Ekoclub è il riconoscimento della centralità dell’uomo rispetto all’ambiente, e di conseguenza della sua possibilità di raccogliere i frutti di tutti i regni della natura, vegetale, animale, ecc., godendo di ogni loro caratteristica e preoccupandosi della loro salvaguardia. Ekoclub International Onlus – sezione provinciale di Ravenna

ekoclubinternational.ravenna@gmail.com www.ekoclub.it