Oggetti curiosi e piccoli tesori a La Pulce nel Baule

Domenica 27 ottobre tornano i colori e l'allegria de "La Pulce nel Baule", il mercatino dell’usato visitabile nel parcheggio del Pala De André a Ravenna, dalle 6.00 alle 16.00 (orari per il pubblico). Ancora una bella occasione dunque per andare alla ricerca di pezzi “vintage”, dall’abbigliamento all’oggettistica e delle loro straordinarie storie.

L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, favorendo il riuso e il riciclo, sempre più importanti per la salvaguardia ambientale, poiché allungano la “vita” di tanti oggetti che finirebbero in discarica (o chissà dove).

Bisogna, poi, fare attenzione a quello che si cestina: nell'ultima edizione del mercatino, un espositore ha raccontato di quella volta in cui un lampadario trovato davanti ad un cassonetto dei rifiuti si è rivelato essere un pezzo d'antiquariato di Murano di estremo pregio, venduto in un batter d'occhio a un fortunato acquirente. E di storie come questa ce ne sono tante al mercatino del Pala de André.

Spazio, poi, come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione anche i servizi igienici.

Tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa.

Ingresso ai visitatori gratuito.