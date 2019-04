Oggetti e piccoli tesori alla Pulce nel Baule

Il mercatino dell'usato La Pulce nel Baule torna domenica 14 aprile nel parcheggio del Pala de André di Ravenna, dalle 6.00 alle 16.00.

Ancora una bella occasione dunque per andare alla ricerca di pezzi “vintage”, dall’abbigliamento all’oggettistica e delle loro straordinarie storie. E potrebbe anche capitare di imbattersi in qualche piccolo tesoro, come la racchetta preferita da Bjorn Borg, il cappotto haute couture dalle passerelle americane, un raro modellino di un'astronave di Star Wars, tutti oggeti acquistati per pochi euro nelle scorse edizioni del mercatino.

Ingresso gratuito.