Oggetto antichi e vecchi riprendono vita al mercatino del riuso

Torna anche ad aprile il mercatino del riuso santagatese.

Il 22 aprile in largo Garotti (via San Vitale angolo via Lunga), i visitatori possono trovare dalle 8 alle 18 le bancarelle degli espositori con cose antiche, vecchie o usate e opere dell’ingegno a carattere creativo.

Per informazioni contattare dalle 8 alle 12 il numero 329 0305467.

Il mercatino del riuso santagatese è stato istituito dall’Amministrazione comunale ed è organizzato dall’associazione Kultura.