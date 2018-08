“Ogni cibo ha il suo becco”, un laboratorio per grandi e piccoli

Proseguono fino a fine agosto, a Lido di Classe, gli eventi collaterali al Festival Naturae.

Si intitola “Ogni cibo ha il suo becco” il laboratorio in programma la mattina di venerdì 17, alle 10, al Giardino Mariele Ventre in piazzale Caboto.

Un laboratorio per grandi e piccini, curato da Alessandra del Villaggio delle Cicogne, costruito come un gioco a squadre attraverso cui sarà possibile scoprire il cibo giusto per ogni uccello.

L’iniziativa è gratuita. Informazioni al 340 3553816