"Oh festivà": tre giorni di musica e teatro d'improvvisazione dedicati alla socialità

Dal 25 al 27 maggio al campo sportivo di Classe la prima edizione di Oh!festivà, festival internazionale di musica popolare e teatro d'improvvisazione

Il progetto nasce dall’incontro tra due associazioni del territorio, l’Associazione di improvvisazione teatrale LEdI - Légion Étrangère d'Impro e l’Associazione Culturale Ravennate Amici della Tammorra, attive nella promozione culturale e sociale in tutto il territorio. Queste due associazioni condividono i temi di quello che comporta la divulgazione delle due arti che utilizzano, teatro e musica e sono impegnate da diversi anni nell’organizzazione di spettacoli e attività che hanno come scopo l’incontro fra persone per stare meglio insieme.

Benessere mentale e sociale: lavorare sulle emozioni e sulle relazioni per la promozione della partecipazione attiva.

Lo scopo è quello di apprendere come e perché insieme si stia meglio insieme che da soli e come questo “stare insieme”, nel rispetto delle norme civiche, sia un mezzo per stare meglio quotidianamente.

Sarà un festival multiculturale con tre giorni di eventi: una vera occasione per sensibilizzare e far avvicinare molte persone a temi sensibili, come la solidarietà, lo stare assieme costruttivo, la conoscenza di quello che, solo in apparenza, è diverso da noi e dal nostro “mondo” che ci circonda. Il festival è promosso con il patrocinio del Comune.

In questa tre giorni di festival sono previsti gruppi d'improvvisazione teatrale, stage di danze popolari italiane, internazionali e di musica. Un programma ricco che va dal 25 al 27 maggio.

“Questo nuovo festival – commenta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – oltre ad arricchire ulteriormente l’offerta di cultura e spettacolo della nostra città, permette di valorizzare la località di Classe, che per noi è molto importante dal punto di vista turistico, mostrandola ad artisti provenienti da tutta Europa, che si cimenteranno in performance di danza, musica e improvvisazione teatrale in lingua italiana. E’ inoltre molto bello che la manifestazione si svolga all’interno della Festa dello Sport e che gli organizzatori abbiano saputo creare uno speciale legame con l’unione sportiva Classe”.