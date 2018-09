Oktober Fest on the beach: musica dal vivo e leccornie bavaresi

Anche se l’estate sta lasciando il testimone all’autunno, la spiaggia può ancora avere il suo fascino: il Romea Beach di Marina Romea propone per il primo weekend autunnale, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, uno dei suoi ormai tradizionali appuntamenti: l’Oktober Fest on the beach, tre giorni di birra, leccornie e spettacoli che richiamano direttamente la popolare kermesse bavarese, e che si svolgeranno a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Oltre alla presenza della birra Paulaner direttamente dall’Oktoberfest di Monaco, e alla possibilità di degustare specialità tipiche tedesche (würstel, roesti, brezel, strudel e via dicendo), l’iniziativa propone anche tre appuntamenti musicali: venerdì sera dalle 21 con il vj Mc Fly; sabato 22 alle 17 con il country rock dei Knolls 97; domenica 23 alle 15 con lo swing dei Django.