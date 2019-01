Oltre vent'anni di musica e passione con i Tango Tres

Sabato 12 gennaio, ore 21.30, si tiene un nuovo concerto al Mama's Club di Ravenna: protagonisti i Tango Tres (Silvio Zalambani, Vittorio Veroli e Donato D'Antonio).

Formatosi nel 1997, Tango Tres ha festeggiato nel 2017 il 20° anno di attività presentando il nuovo CD “EntradaProhibida”, edito dalle Edizioni Musicali Borgatti. Il progetto si distingue per la ricerca sul repertorio delle origjni del tango noto come “Guardia Vieja” (Vecchia Guardia), negli stili più in voga tra il 1880 e il 1920 tra Buenos Aires e Montevideo: canzone folklorica e tanguillo andaluso, contradanza habanera e danza cubana, maxixe brasiliano, milonga creola e candombe uruguayano, milonga campera argentina.

I brani proposti sono dei maggiori compositori dell'epoca: Agustín Bardi, Eduardo Arolas, Vicente Greco, Enrique Saborido, Ernesto Ponzio, VicenteLoduca, Luis Teisseire, Francisco Hargreaves, Rosendo Cayetano Mendizábal, Angel Villoldo, Gerardo Mattos Rodriguez. Gli arrangiamenti, tutti originali, sono elaborati dal sassofonista ed ideatore del progetto Silvio Zalambani.

Ingresso 12 euro.