Omaggio a Marco Martinelli in Belgio e Francia, tra teatro e cinema

La cultura francofona dedica tre giorni a Marco Martinelli: il drammaturgo e regista del Teatro delle Albe sarà ospite a Parigi, alla Sorbona e all’Istituto italiano di cultura, e a Mons, in Belgio, al Teatro le Manège tra il 5 e il 7 febbraio.

L’occasione è la presentazione della pubblicazione in francese del suo Farsi luogo, il poetico “trattato" di arte e filosofia edito in Italia da Cue Press, ovvero Se faire lieu. Brèche dans le théâtre en 101 mouvements, traduzione e cura Laurence Van Goethem, prefazione Marco Consolini, edizioni Alternatives théâtrales, e per la proiezione del film da lui scritto e diretto Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, soggetto cofirmato con Ermanna Montanari che ne è anche la protagonista, una coproduzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e Start Cinema, anteprima internazionale al Biografilm Festival e appena uscito nelle sale italiane.

Se faire lieu di Martinelli costituisce, dopo Accents toniques di Jean-Marie Piemme (autore, drammaturgo e pedagogo tra i più importanti in Belgio), il secondo volume di alth., la nuova raccolta di testi teorici sulle arti dello spettacolo delle edizioni Alternatives théâtrales (rivista di teatro dedita alla presentazione, allo studio e all'analisi del teatro contemporaneo a livello internazionale www.alternativestheatrales.be/).

Marco Martinelli, fondatore e direttore artistico con Ermanna Montanari del Teatro delle Albe, è autore di testi pubblicati e messi in scena in Francia (selezionati dai progetti europei sulla drammaturgia contemporanea Face à Face e Fabulamundi), Belgio, Germania, Romania, Slovacchia, Cile, Brasile e Stati Uniti, e ha ricevuto riconoscimenti in Italia e all'estero tra i quali cinque Premi Ubu, Premio Hystrio, Premio Associazione Nazionale della Critica, “Golden Laurel” del Festival Mess di Sarajevo, “Premio alla carriera” del Festival Journées théâtrales de Carthage. Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi è il suo primo lungometraggio.