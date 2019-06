Omaggio al mondo del rock con Ricky and The Happy Hogs

La stagione dei concerti targata Caesar Music Summer riprende sabato 8 giugno con una bordata di sound americano senza fronzoli citando il compianto Steve Ray Vaughan o un grande vecchio come Albert King, mettendo a dura prova pelli e corde in onore dei maggiori interpreti del rock blues. E infine un doveroso omaggio ad un grande italiano, Ivan Graziani. merce rara purtroppo.

Tutto questo è in programma sabato alle 17.00 al Bagno Caesar 222 di Lido Adriano con il concerto di Ricky and The Happy Hogs.

La band: Riccardo Ruffini voce, chitarra acustica, Federico Baldassarri chitarre, Alessandro Lapia basso elettrico e Roberto “Granito” Morsiani (ex Skiantos, per tua informazione) batteria.