Omaggio a Mina al chiaro di luna con The Harmonic Quartet

Martedì 23 luglio, in occasione delle giornate ad ingresso gratuito nei siti archeologici statali promosse dal MiBAC, si potrà godere degli eventi in programma nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna ad una tariffa speciale.

Alle ore 21, all’Antico Porto di Classe, The Harmonic Quartet rende omaggio ad una delle più grandi e inconfondibili voci del panorama musicale italiano, quella della straordinaria Mina, con il concerto intitolato Grande Grande Grande.

Lo spettacolo, emozionante e di alto spessore artistico, è un viaggio sonoro tra canzoni, parole e immagini, per riscoprire una delle più famose artiste italiane.

Le più belle canzoni di Mina, riarrangiate dal quartetto acustico al femminile formato da voce (Roberta Righi), violoncello (Giulia Costa), pianoforte (Carmen Falconi) e flauto traverso (Pamela Falconi), creeranno atmosfere suggestive e inedite.

Le immagini, curate da Cinzia Buonafede, racconteranno i momenti più importanti di quest’artista che, giocando tra presenza e assenza, è entrata nel mito.

Tariffa: € 4 (concerto + ingresso omaggio)

In occasione del concerto, l’Antico Porto di Classe apre le porte ai visitatori anche per una visita guidata serale alle ore 19, per conoscere curiosità e aneddoti di uno dei più importanti scali portuali della tarda antichità.

Tariffe: € 4 (visita guidata + ingresso omaggio); € 6 (visita guidata + concerto + ingresso omaggio)

Sempre dalla stessa ora il food truck Vino al Vino - Enoteca itinerante propone vini e sfiziose proposte gastronomiche, tra cui piadine artigianali farcite con prodotti bio e a km zero, taglieri di terra, cappelletti al ragù, orzo e farro bio con verdure e gamberi al profumo di arancio e menta.