Dal laboratorio alla mostra: i dipinti di “Ombre e luci”

Si apre sabato 11 maggio, alle 18,30, con l'inaugurazione ufficiale nello spazio espositivo di via Berlinguer 11, all'Ufficio comunale Decentrato, la mostra di pittura “Ombre e luci”.

La mostra è l'atto conclusivo del corso di disegno e pittura partito nel mese di ottobre 2018 e organizzato dall’associazione RiBellArti nell'Ufficio decentrato di Via Maggiore.

Saranno esposte le opere degli allievi e corsisti Ambrosio Maria, Auddino Antonella, Barro Maria Pilar, Bondi Piera, Casetti Patrizia, Cavalli Dantina, Cragnolini Patrizia, Corsi Giacomo, Fiori Nazzareno, Galanti Rosi, Marazzini Francesca, Mercatali Paola, Miccoli Franco, Montingelli Tiziana, Patrizi Elena, Pattuelli Ezio, Pattuelli Milena, Paulazzo Lucia, Ravaioli Renata, Silvestri Loriana, Silvestri Maria Rita, Stevanato Arianna, Triossi Angela, Vanoni Bruna, Venier Laura, Viviani Michela.

La mostra, come anche il corso, è patrocinata dall’assessorato al Decentramento, e sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12.

Il disegno e la pittura sono in realtà solamente un mezzo, non il fine, per acquisire gli strumenti per liberare il potenziale creativo e per accedere alle facoltà inventive, intuitive e immaginative che forse finora sono state represse dalla nostra cultura verbale e tecnologica, nonché dal nostro sistema educativo. Il disegno diventa così una chiave che apre l'accesso ad altri obiettivi, come sviluppare soluzioni creative, sperimentare nuovi processi di pensiero, sfruttare le potenzialità di tutto il cervello, avere una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e una migliore sicurezza nel prendere decisioni.

Il corso, di cui questa mostra segna la conclusione annuale, è rivolto anche a persone che non sanno affatto disegnare, che pensano di non avere talento per il disegno e che sono convinte di non poter imparare a disegnare