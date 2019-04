"Da Omero al rock". La letteratura incontra la canzone nel libro di Stefanini e Zoppas

Venerdì 12 aprile alle 18 nella sala Muratori della biblioteca Classense Maurizio Stefanini e Marco Zoppas presentano il libro Da Omero al rock. Quando la letteratura incontra la canzone edito da Il Palindromo.

"Da Omero al rock" è un viaggio attraverso la storia della letteratura e della musica.

Gli autori analizzano l'intreccio inestricabile tra diversi generi musicali - dalle opere di Verdi al rock e ai cantautori- e celebri testi letterari, partendo da Omero, che i suoi versi immortali non aveva scritto ma proprio cantato.

Un inesauribile gioco di riflessi svela quindi i forti legami che intercorrono tra testi sacri, poesie e romanzi di grandi scrittori e la produzione di tanti musicisti e gruppi rock ma non solo - dal folk al metal passando per la musica latina, il Festival di Sanremo o perfino lo Zecchino d'Oro - in un continuo susseguirsi di rimandi e suggestioni.

Maurizio Stefanini è giornalista professionista e saggista. Specialista in politica comparata, processi di transizione alla democrazia, problemi del Terzo Mondo, in particolare dell’America Latina, e rievocazioni storiche.

Marco Zoppas lavora come traduttore e insegnante free-lance. Ha vissuto molto all’estero - negli Stati Uniti, in Inghilterra e Israele - e lavorato presso grandi case editrici.