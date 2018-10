"Scritture da toccare": alla Biblioteca del Campus l'esplorazione di un libro manoscritto e confronto con facsimile

Anche la Biblioteca del Campus di Ravenna - partecipa con un open day sabato alla settimana della cultura (7-14 ottobre 2018) di "EnERgie diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità", la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell'Anno europeo del patrimonio culturale. Alle 15.30 nella sala di lettura della Biblioteca di Palazzo Corradini, la professoressa Paola Degni, docente di codicologia e paleografia dell’Ateneo di Bologna nonché Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Scienze del libro e del documento del Campus di Ravenna, proporrà un percorso di esplorazione del libro manoscritto. I partecipanti potranno entrare fisicamente in contatto con un codice pergamenaceo di origine etiopica del sec. XIX, esaminarlo e confrontarlo con altri codici esposti in facsimile e realizzati in epoche e culture diverse in un’ottica interculturale e di comparazione tra epoche e culture. La cittadinanza è invitata.